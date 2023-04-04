نهائي آخر في متناول ريال مدريد .. إيكر كاسياس يتوقع خصم الملكي في دوري الأبطال

تنبأ إيكر كاسياس أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني بأن يخوض الفريق الملكي مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، كما توقع الفريق الذي سيلعب أمامه في النهائي.
كاسياس، وفي مقابلة مع شبكة "DAZN" الرياضية، تحدث عن توقعاته لنهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن نابولي الإيطالي سيكون خصم ريال مدريد في المباراة النهائية.
ولتحقيق ذلك، سيكون على ريال مدريد أولًا عبور عقبة تشيلسي الإنجليزي في ربع النهائي، ثم التغلب في نصف النهائي على الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.
أما نابولي، فمن المقرر أن يواجه ميلان في الدور ربع النهائي، وإذا تغلب عليه سيلعب أمام الفائز من مواجهة بنفيكا البرتغالي وإنتر الإيطالي في نصف النهائي.
القاسم المشترك بين ريال مدريد ونابولي هو أن سباقات لقب الدوري لكل منهما تكاد تكون منتهية.
ريال مدريد يبدو متأخرًا للغاية لقلب الأمور أمام برشلونة حيث يتخلف بفارق 12 نقطة عن "البلوجرانا" المتصدر، في حين يتمتع نابولي بميزة 16 نقطة أمام لاتسيو في المركز الثاني.
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