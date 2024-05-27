قبل نهائي الهلال والنصر .. كريستيانو رونالدو أمام "المنشطات" للمرة الثانية

ماذا حدث مع كريستيانو رونالدو؟..

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قامت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بـ"فحص" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، مساء يوم الإثنين.

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رونالدو سجل هدفين؛ ليقود النصر للفوز (4-2) على الاتحاد، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة"، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبعد كلاسيكو الاتحاد.. وقع الاختيار على الأسطورة البرتغالية؛ لإجراء "فحص" المنشطات، من قِبل اللجنة؛ وفقًا لصحيفة "الرياضية".

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وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين فقط، الذي يخضع فيها مهاجم الفريق الأول لكرة لقدم بنادي النصر البالغ من العمر 39 سنة، لـ"فحص" المنشطات.

المرة الأولى كانت بتاريخ 14 مايو الجاري؛ عندما قام وفد من لجنة الرقابة على المنشطات، بزيارة مقر نادي النصر؛ حيث تم اختيار 8 لاعبين من الفريق الأول، من بينهم رونالدو؛ لإجراء الفحوصات.

لكن هذا الأمر طبيعي؛ خاصة أن الفحوصات التي تجرى بعد المباريات الرسمية؛ تكون بناءً على الاختيارات العشوائية للاعبين، ومن خلال القرعة؛ وهي تختلف بالتالي عن الزيارات الخاصة، لمقرات الأندية.

جدير بالذكر أن النصر، يستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الجمعة القادم، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.

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