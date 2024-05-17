الحسم بعد نهائي الأبطال .. قرار مفاجئ من ريال مدريد بشأن مودريتش وكروس!

النجم الكرواتي لا يتوقف عن حصد الأرقام القياسية

لا يزال مستقبل ثنائي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، مع النادي الملكي غير واضح المعالم، في ظل انتهاء تعاقدهما يوم 30 يونيو المقبل.

وسبق أن قال مودريتش إن أولويته هي البقاء في البرنابيو، وهو ما قاله مباشرة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، العام الماضي.

وكشف موقع "ذا أثليتك"، أن هناك اتجاهًا داخل ريال مدريد بتمديد التعاقد مع كروس ومودريتش لموسم إضافي (2024- 2025)، خصوصًا أن المردود الفني لكل منهما رائع ويمثلان دعمًا كبيرًا للشباب داخل الفريق.

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وأشار الموقع إلى أن كروس سيتخذ قراره النهائي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ينتظر بعد مباراة بوروسيا دورتموند لإعلان موقفه من التجديد لريال مدريد أو الاعتزال.

في نفس السياق، قال فلادو ليميتش، وكيل أعمال مودريتش، نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن ذكرت عدة تقارير أنه سيغادر: "لا يوجد شيء واضح بشأن مستقبل مودريتش مع ريال مدريد، في الأسبوع المقبل ستكون الأمور أكثر وضوحًا".

ويواصل مودريتش تحطيم الأرقام القياسية مع ريال مدريد، حيث أصبح مؤخرًا أكبر لاعب يشارك في مباراة في الدوري الأسباني للنادي، وذلك قبل أشهر قليلة من عيد ميلاده الـ39.

وساهم مودريتش في فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني، ليرفع حصيلة ألقابه مع الملكي إلى الرقم 25، ليعادل إنجاز الثنائي كريم بنزيما ومارسيلو كأكثر اللاعبين حصدًا للألقاب في تاريخ مدريد، ويمكنه (مع زميله ناتشو) تجاوز هذا الحاجز، حال الفوز على بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع يونيو المقبل.