نهاية مسلسل مبابي .. أنشيلوتي يحسم الجدل حول إمكانية ضم الفرنسي!

انتهى الحديث عن مستقبل كيليان مبابي وريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.

حسم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد كثرة الشائعات التي تُثار حول انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

النجم الفرنسي يُعد أحد أبرز الأهداف الواضحة لريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، حيث من المقرر أن ينتهي عقد مبابي داخل حديقة الأمراء في 2024.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني: "بنسبة 100% لن يكون هناك أي تعاقدات جديدة أخرى هذا الصيف، لقد انتهى الأمر".

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ومع عدم وجود عرض من ريال مدريد للتعاقد مع كيليان، سيبقى اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا داخل صفوف باريس سان جيرمان.

يذكر أن مبابي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، كما فقد شارة قيادة النادي الباريسي لصالح ماركينوس هذا الموسم.