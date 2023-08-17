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"نهاية كرة القدم" .. أسطورة إيطاليا يعلق على ارتباط مانشيني بتدريب السعودية

أحمد رفعت
Roberto ManciniGetty
السعوديةدوري روشن السعوديمباريات وديةالهلالروبيرتو مانشيني

تعليق صادم من الأسطورة الإيطالي

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بشكل مفاجئ أعلن روبرتو مانشيني عن استقالته من تدريب المنتخب الإيطالي، وسط الأخبار التي تؤكد على أنه اقترب كثيرًا من تدريب المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة.

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المنتخب السعودي يبحث عن التعاقد مع مدرب جديد ليقوده، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل لتدريب منتخب بلاده للسيدات، والذي ودع كأس العالم 2023 من دور الربع نهائي على يد أستراليا.

وبعد سؤال أريجو ساكي أسطورة الكرة الإيطالية عن موقف مانشيني عبر شبكة "ميدياست" الإيطالية، كان تعليقه صادمًا، حيث قال: "من الصعب جدًا التحدث عن ذلك".

وأضاف ساكي: "إذا استمرت كرة القدم في البحث عن المال فقط، فهذه هي نهاية كرة القدم!".

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ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2023، والتي ستقام في شهري يناير وفبراير 2024 في قطر.

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