"نهاية قصة الممر الشرفي للهلال" .. النصر يقول كلمته على أرض الواقع!

النصر يواجه الهلال في قمة الجولة 32 من دوري روشن..

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بعد 5 أيام من الجدل، الذي فجّره نجم النصر السابق فهد الهريفي، حول تنظيم ممر شرفي للهلال، حسم الأصفر موقفه من تنفيذ الفكرة في مباراة الديربي.

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وطالب فهد الهريفي، إدارة النصر، بتنظيم اللاعبين ممر شرفي للهلال، بمناسبة حسم لقب دوري روشن السعودي، من أجل تقديم صورة حضارية تتمتع بالروح الرياضية، فيما لاقى الهريفي انتقادات واسعة من الجماهير النصراوية، فيما رد الإعلامي سعود الصرامي، باصطفاف لاعبي الهلال وتنظيم ممر شرفي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تزعم صدارة هدافي الدوري، وحسم اللقب عمليًا بنسبة كبيرة.

ودخل لاعبو الفريقين إلى ملعب الأول بارك، دون قيام لاعبي النصر بتنظيم الممر الشرفي للهلال، ليتم إنهاء القصة التي أثارت الكثير من الجدل طوال الأسبوع الماضي.

ونجح الهلال في حسم لقب دوري روشن السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، بعد الوصول إلى 89 نقطة، ليبعُد عن النصر الوصيف بفارق 12 نقطة، فيما تأهل الفريقان إلى بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي في الموسم المقبل.

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ويجري الهلال والنصر مواجهة لن تؤثر على ترتيب المركزين الأول والثاني في ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يلتقي الفريقان في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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