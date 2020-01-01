نهاية غير متوقعة تنتظر بوجبا مع مانشستر يونايتد

موقف بوجبا بات معقدًا..

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن عملية بيع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، في الصيف المقبل ستواجه عدة عقبات، إذ من الممكن أن ينتهي الأمر بتجديد عقد اللاعب مع الشياطين الحمر.

التواصل بين بوجبا وإدارة مانشستر يونايتد في أسوأ حالاته؛ بسبب تصرفات وكيل أعماله مينو رايولا، الذي دخل في حرب كلامية مع أولي جونار سولشاير، مدرب الشياطين الحمر.

ومن المتوقع أن يغادر بوجبا، صفوف اليونايتد بعد نهاية الموسم، إلا أن عملية بيعه ستواجه بعض المشاكل، رغم اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس بضمه.

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إد وودورد، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد غير مستعد لبيع بوجبا، إلا بـ150 مليون جنيه استرليني، ويمكن تخفيض المبلغ إلى 130 مليونًا.

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في المقابل، أشارت بعض التقارير إلى أن ريال مدريد يقدر بوجبا بـ50 مليونًا، أما يوفنتوس فستكون هذه الصفقة صعبة للغاية بالنسبة إليه.

النادي الإنجليزي، يريد تحقيق أقصى استفادة مادية ممكنة من بيع بوجبا، من أجل تعزيز صفوفه في الموسم المقبل، إذ يرغب اليونايتد في التعاقد مع مهاجم وجاك جريليش، نجم أستون فيلا.

يتطلع ريال مدريد ويوفنتوس، لتعزيز صفوفهما ولكن بوجبا ليس خيارًا مثيرًا في الوقت الحالي مثل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والمستهدف من قبل العملاق الإسباني.

قد تكون هذه المعوقات سببًا في منح بوجبا عقدًا جديدًا، الذي سيمثل تعويضًا للاعب ووكيله لعدم السماح برحيل الدولي الفرنسي خلال الموسم الماضيين.

وغاب بوجبا عن معظم مباريات مانشستر يونايتد هذا الموسم؛ بسبب إصابة في الكاحل، إذ شارك في 8 مباريات فقط هذا الموسم.