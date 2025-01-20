قبل نهاية عقده .. كارلو أنشيلوتي يُحدد موعد الرحيل عن ريال مدريد

المدرب حقق نجاحات كبيرة مع الفريق الإسباني

حدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد موعد رحيله عن الفريق والتوجه إلى تحدٍ آخر في مسيرته المهنية الحافلة بالنجاحات الكبيرة والإخفاقات المريرة.

إذاعة "Onda cero" الإسبانية أوضحت أن المدرب الإيطالي قرر الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري خاصة حال استطاع الفوز بأي ألقاب مع الفريق، مفضلًا عدم انتظار نهاية عقده في صيف 2026.

أنشيلوتي كان قد ارتبط بتولي مهمة تدريب منتخب البرازيل لكنه اختار في النهاية البقاء في العاصمة الإسبانية وتجديد عقده حتى نهاية موسم 2025-2026، لكن الإذاعة الشهيرة أكدت أنه قرر الرحيل حال نجح بالفوز بأي ألقاب هذا الموسم، مشيرة إلى أنه لن يعتزل التدريب بل سيعمل في وجهة جديدة ليس بالضرورة أن تكون منتخب السامبا.

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لاعب بارما وروما وميلان السابق سبق أن عمل كمدرب في إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وقد تُوج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، 3 مع ريال مدريد ومرتين مع ميلان.

يُشار إلى أن ريال مدريد يتصدر جدول الترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد، لكن وضعه أصعب في دوري الأبطال، إذ يمتلك 9 نقاط من 6 مباريات قبل جولتين من نهاية مرحلة الدوري المؤهلة إلى دور الـ16.