"نهاية رحلة 12 عامًا" .. ناتشو ينهي الاتفاق مع القادسية ويستعد لتوديع ريال مدريد!

اللاعب اجتاز الفحص الطبي..

أصبح الدولي الإسباني ناتشو فيرنانديز، قائد ريال مدريد، على بعد خطوة من إعلان انتقاله رسميًا إلى صفوف القادسية، ليبدأ رحلة جديدة بعد 12 عامًا مع الفريق الأول في النادي الملكي.

رحلة ناتشو مع ريال مدريد أبعد من ذلك أيضًا، حيث بدأ مسيرته في فرق اليافعين بالنادي في 2001، وتنقل بين فرق تحت 18 و19 عامًا، والفريق الثالث، ثم ريال كاستيا، قبل تصعيده للفريق الأول في سبتمبر 2012.

ولعب ناتشو دورًا في قيادة ريال مدريد للتتويج بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في 46 مباراة خلال موسم 2023-2024، ليرفع رصيده إلى 26 بطولة بقميص الريال، منها 6 بطولات بدوري الأبطال، ويتقاسم الرقم التاريخي مع الكرواتي لوكا مودريتش، كأكثر لاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ الملكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ناتشو فيرنانديز يغادر ريال مدريد، بعد اتفاقه مع القادسية لمدة عامين، مقابل مبلغ يقارب 10 ملايين يورو، معفاة من الضرائب، حيث يذهب الراتب بالكامل إلى اللاعب.

وأبرم ناتشو اتفاقًا مع القادسية، خلال الساعات الماضية، فور الانتهاء من الفحص الطبي قبل أيام، الأمر الذي دفع مسؤولي ريال مدريد لتكثيف المفاوضات من أجل إتمام صفقة التوقيع مع ليني يورو.

ويستعد القادسية، الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، بقوة لمنافسات الموسم الجديد (2024-2025)، بإبرام عدد من الصفقات البارزة، بعد تعاقده مع الحارس البلجيكي كوين كاستيلز، والمهاجم المكسيكي خوليان كوينونيس، وثنائي الوسط، الأوروجوياني ناهيتان نانديز وحسين القحطاني.