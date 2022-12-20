نهاية حقبة تاريخية.. كروس يفكر في الاعتزال!

ثلاثية مدريد التاريخية قد تنتهي بنهاية الموسم الحالي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية اعتزال متوسط ميدان فريق ريال مدريد توني كروس بنهاية الموسم الحالي، إذ يفكر النجم الألماني في التوقف عن ممارسة كرة القدم.

فبحسب ما ورد في تقرير "Relevo" فإن هناك قلقًا لدى المسؤولين في إدارة ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي من أن يتوقف كروس عن ممارسة اللعبة بنهاية الموسم.

وكان كروس قد تحدث من قبل في شهر نوفمبر الماضي عن تلك الفكرة، إذ قال: "أنا نفسي لا أعرف ما أفكر به. أعلم أنني سأتقاعد هنا، لكنني سأقرر مستقبلي في الأشهر الأولى من عام 2023".

كروس صاحب الـ 32 عامًا ينتهي عقده بحلول صيف عام 2023، وهو نفس التوقيت الذي ينتهي فيه عقد الأمير الكرواتي لوكا مودريتش.

وبالتالي فإن الخوف يتسرب في أروقة الملكي من انتهاء تلك الثنائية التاريخي مع انطلاق الموسم المقبل، وهو ما يحاول أن يتفاداه المدرب أنشيلوتي بالإبقاء على كروس.