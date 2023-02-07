نهاية حزينة لقصة سعيدة .. جيل مانشستر سيتي الذهبي إلى الهاوية!

مانشستر سيتي يواجه فترة صعبة للغاية.

يمر فريق مانشستر سيتي بفترة صعبة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري، وليس على مستوى البطولة المحلية فنيًا فقط، بل على عدة مستويات أخرى.

كل الأزمات التي يواجهها مانشستر سيتي قد يقول البعض إنها مجرد زوبعة في فنجان وستمر كما مرت مشاكل عديدة على فرق مختلفة من قبل.

لكن بنظرة أكثر تمعنًا في الأحداث والمعطيات الموجودة حاليًا، من الممكن أن نرى أن ما يحدث حاليًا قد يكون نهاية حقبة سيطرة الفريق على الدوري الإنجليزي.

تحقيقات اللعب المالي النظيف

أكدت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي قد خضع لتحقيقات حول اللعب المالي النظيف وبسببها تم تغريمه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

مؤخرًا خرجت الأنباء الخاصة بالعقوبات المحلية، والتي من الممكن أن تتسبب في خسارة الفريق لبعض النقاط، وهو ما قد يؤثر على ترتيبه بنهاية الدوري الإنجليزي.

رأينا جميعًا كيف أن يوفنتوس عانى من التراجع بشكل صعب إلى مراكز وسط الجدول الإيطالي بعد خصم النقاط منه مؤخرًا في قضية شبيهة.

وضع مانشستر سيتي قد يكون مثيل لهذا، ومع صعوبة التنافس في الدوري الإنجليزي قد لا يحظى بفرصة لتعويض تلك النقاط.

تراجع كبير

في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم يمر مانشستر سيتي بفترة صعبة للغاية حيث خسر الفريق أربع مباريات حتى الآن في المنافسة على القمة، بالإضافة إلى تعادله في ثلاث مواجهات.

مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة ويبتعد عنه آرسنال في القمة بخمس نقاط من الممكن أن تصبح ثماني نقاط عندما يلعب الفريق اللندني مباراته المؤجلة.

البعض تخيل أن ضم مهاجم مثل إرلينج هالاند لصفوف مانشستر سيتي سيجعل الفريق لا يتوقف، لكن على العكس تمامًا ورغم الأرقام المذهلة للمهاجم النرويجي، فهذا لم ينعكس على حال الفريق.

مانشستر سيتي تراجع بشكل واضح هذا الموسم، ويبدو التراجع هذه المرة غير قابل للإنعكاس لوضع أفضل في المستقبل القريب.

نهاية حقبة بيب

بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي تعهد لإدارة النادي بالاستمرار والبقاء والقتال على كل لقب ممكن من أجل كتابة التاريخ للفريق.

لكن ضمن ذلك التعهد كان هناك تصريحًا له في الماضي القريب، حيث أكد أنه سيرحل دون رجعة لو لم تكن الإدارة صادقة تمامًا معه.

جوارديولا قال: "عندما يتم اتهام مانشستر سيتي بأي شيء أقوم بسؤال الإدارة، وأصدق ما يقولونه، لكنني أقول لهم إنهم لو كذبوا سأرحل بعدها بشكل مباشر ولن نكون أصدقاء".

تصريح جوارديولا القديم يترك له بابًا للتملص من أي أزمة أو مشكلة مستقبلية قد تحل بمانشستر سيتي، ويبدو أن تلك المشكلة قد جاءت وحان موعد هروب بيب من المسؤولية.

بيت القصيد

مانشستر سيتي يعاني من أزمات عديدة من عدة جوانب في الوقت الحالي كان آخرها أزمة رحيل جواو كانسيلو بعد الخلاف مع بيب جوارديولا وأزمة التحقيقات الأخيرة.

كل ذلك بجوار تراجع الفريق فنيًا وعدم تحقيق الجدوى الفنية المرجوة من صفقة ضم إرلينج هالاند وتفوق آرسنال في الدوري الإنجليزي يقول إن مستقبل الحقبة الذهبية لكتيبة جوارديولا في الدوري الإنجليزي لا يبدو مبشرًا.