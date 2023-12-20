نهاية حزينة! .. عمر السومة يقرر اعتزال اللعب الدولي مع سوريا

العقيد يعلق حذاءه دوليًا!

بشكل مفاجئ، قرر السوري عمر السومة؛ مهاجم العربي القطري، تعليق حذائه دوليًا، قبل أسابيع قليلة من كأس أمم آسيا قطر 2023، الذي سينطلق في 12 من يناير المقبل.

العقيد أعلن عن قراره عبر شبكة قنوات "الكاس" القطرية، دون الكثير من التفاصيل، إذ اكتفى بقول: "قررت الاعتزال دوليًا".

لكن سبق قراره، إعلان الأرجنتيني هيكتور كوبر؛ المدير الفني لمنتخب سوريا، استبعاده من قائمة النسور رغم عدم معاناته من أي إصابات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبه، أوضح مصدر في الجهاز الفني للمنتخب السوري، خلال تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية أن استبعاده جاء لأسباب فنية، مضيفًا: "القرار فني من كوبر، والسومة لا يعاني من أي إصابة نهائيًا، لكن المدرب سيخرج للإجابة على كافة الأسئلة الخاصة باستبعاد السومة وغيره من اللاعبين".

هذه النهاية أغضبت عدد من الجماهير، التي أكدت أن العقيد يستحق نهاية أفضل من ذلك، ويستحق الاعتزال من قلب الملعب، لكن كوبر لم يمنحه هذه الفرصة.

يشار إلى أن مسيرة السومة الدولية بدأت في أواخر عام 2012، ومنذ ذلك الحين، شارك في 31 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع آخر.

أما عن مسيرته في الموسم الجاري مع العربي القطري، فقد شارك في 17 مباراة، مسجلًا 12 هدفًا، وصانعًا لآخر.