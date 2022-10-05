نهاية أزمة الـ30 دقيقة .. برشلونة وأتلتيكو يتفقان على رحيل جريزمان

جريزمان يتخلص من جحيم الدقيقة 60 مع أتلتيكو مدريد!

يقترب مسلسل أزمة دقائق أنطوان جريزمان الثلاثين من نهايتها، مع وجود اتفاق جديد بين برشلونة النادي الأساسي للاعب، وأتلتيكو مدريد الفريق الذي يلعب معه هذا منذ الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

منذ انطلاق الموسم لم يشارك اللاعب الفرنسي الدولي بشكل أساسي مع أتلتيكو مدريد إلل في لقائين، كان آخرهم، هو لقاء أمس أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، صاحب ال31 عامًا خلال 10 مباريات خاضها مع الأتلتي هذا الموسم في جميع البطولات اكتفى بالمشاركة بعد الدقيقة 60 في ثماني مباريات.

وأظهر جريزمان تأثيرًا كبيرًا فور إشراكه خلال هذه الفترة القصيرة، مسجلًا ثلاث أهداف وصنع هدف.

برشلونة وأتلتيكو مدريد يتوصلان لحل أزمة جريزمان

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أتلتيكو مدريد اقترب من التوصل إلى اتفاق مع برشلونة، لإنهاء أزمة البند المتواجد في عقد جريزمان.

وحسب التقرير الإسباني فإن الناديين توصلا إلى اتفاق بضم المهاجم الفرنسي بنهاية الموسم الجاري مقابل 20 مليون يورو.

وياتي سببب إشراك جريزمان مع أتلتيكو مدريد بعد الدقيقة 60 لتجنب تفعيل أحد بنود الإعارة، بإلزامية الشراء حال مشاركته لعدد معين من المباريات مقابل 40 مليون يورو، وهو ما لا يتوافق مع ميزانية النادي العاصمي في الوقت الراهن.

بهذه الطريقة، سيتمكن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد من الاعتماد على جريزمان عندما يعتبر ذلك ضروريًا دون الحاجة إلى الانتظار حتى الدقيقة 60 من كل مباراة.

يذكر أن الشرط الجزائي البالغ 40 مليون يورو يكون مستحق من أتلتيكو إلى برشلونة من أجل التعاقد مع اللاعب على أساس إلزامي في حالة لعب جريزمان لأكثر من 45 دقيقة في 50٪ من المباريات التي كانت متوفرة في الموسمين الماضيين.