نهاية المسلسل؟ بايرن ميونخ يحدد موقفه النهائي من رحيل ليفاندوفسكي!

أكد يوليان ناجلسمان مدرب فريق بايرن ميونخ أن مهاجم فريقه روبرت ليفاندوفسكي سيستمر مع الفريق البافاري ولن يرحل عن صفوفه.

وكانت التقارير قد ربطت اللاعب المخضرم بالانتقال لنادي برشلونة الإسباني، وذلك قبل أن يعلن أوليفر كان في وقت سابق أنه لن يتخلى عن نجمه.

فتحدث ناجلسمان في المؤتمر الصحفي قبل لقاء بروسيا دورتموند الذي يستعد له رفقة فريقه لحسم بطولة الدوري لصالح البايرن.

وأنهى يوليان من خلال كلامه كل التكهنات الصحفية التي أوضحت في العديد من المناسبات في الأيام الماضية عن نية البلوجرانا لخطف ليفاندوفسكي.

حيث قال ناجلسمان خلال المؤتمر: "ليفاندوفسكي لديه عقد وسيستمر معنا".

وكان النادي الكتالوني يرغب في ضم روبرت عوضًا عن مهاجم بروسيا دورتموند إرلينج براوت هالاند الصاعد بقوة.

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وذلك بسبب المطالب المادية المرتفعة سواء من النادي الألماني أو من النجم الشاب ووكيله مينو رايولا.

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونخ في صيف 2023، لكن المدير التنفيذي للنادي أوليفر كان قد ألمح في وقت سابق لعقد صفقة تمديد.

حيث قد أوضح أنه من الجنون أن يضحي بلاعب يسجل له 30 أو 40 هدفًا خلال الموسم وتركه يغادر النادي.

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