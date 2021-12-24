نهاية الكابوس.. برشلونة يجد مخرجًا لدي يونج استعدادًا لقيد فيران توريس

نجح برشلونة في تأمين خروج لوك دي يونج من كامب نو في الشتاء الحالي، بعدما توصل إلى اتفاق مع إشبيلية على نقل إعارته إلى قادش.

وكان برشلونة قد تعاقد مع دي يونج بناءً على رغبة المدرب الأسبق رونالد كومان معارًا لمدة عام من إشبيلية، وبعد قدوم تشافي هيرنانديز وجد الهولندي نفسه بدون أي دعم داخل البلوجرانا.

إشبيلية رفض إعادة دي يونج، وتمسك باستمراره خارج رامون سانشيز بيزخوان، ليبدأ برشلونة في البحث عن مخرج له في سبيل توفير مقعد بقائمة الفريق وكذلك توفير راتبه.

وحسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن قادش أعرب عن رغبته في التعاقد مع دي يونج بالساعات الماضية، وبالفعل نُقلت الرغبة إلى إشبيلية وبرشلونة وتم الاتفاق حول الأمر برمته.

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هكذا، لن يصبح لزامًا على برشلونة دفع 500 ألف يورو آخرين من إجمالي مليون يورو التي كانت قيمة الإعارة، بجانب توفير راتب اللاعب والذي لم يكن كبيرًا بأي حال من الأحوال.

الغريب أن دي يونج في وقت سابق ارتبط بالانضمام إلى إنتر، وبعد بضعة أيام يذهب للعب مع فريق يُعاني ويلات صراع الهبوط في الدوري الإسباني.

وبرحيل دي يونج عن برشلونة، يُفسح مزيدًا من المجال لقيد أحدث صفقات الكتلان، فيران توريس، بجانب تعديل وتجديد عقد عثمان ديمبيلي المتوقع بالأيام المقبلة.

يُشار إلى أن دي يونج صاحب الـ30 عامًا قد سجل هدفًا وحيدًا مع برشلونة، ورغم الإصابات الكثيرة في الهجوم، لم يدخل أبدًا دائرة اهتمامات المدرب تشافي هيرنانديز.