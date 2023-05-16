نهاية الأسطورة .. تأهل إنتر لنهائي دوري الأبطال يُنذر بمصير صادم لريال مدريد!

نبوءة أنشيلوتي لم تتحقق في أوروبا

يعتبر كارلو أنشيلوتي ظاهرة غريبة في عالم كرة القدم، بسبب حالة التمكن التي يتمتع بها مع ريال مدريد منذ عودته للنادي الإسباني في 2021.

الإيطالي المخضرم حصل على العديد من الألقاب المحلية والقارية، بفضل أسلوبه البسيط الخالي تمامًا من أي تعقيدات، بل يخرج للإعلان عن تشكيل الفريق وخطة المباراة قبلها بأيام.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل إلى التنبؤ بالأحدث والأطراف التي سيلعب أمامها في البطولات، قبل أن يأتي فريق إنتر بمفاجأة غير سارة قد تعني انتهاء هذه الأسطورة!

وعد أنشيلوتي

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جاجوبا أراساتي مدرب فريق أوساسونا الإسباني خرج في شهر فبراير الماضي، ليكشف عن حديث مثير جمعه بمدرب ريال مدريد، يكشف الرؤية الخارقة التي يتمتع بها الخبير الإيطالي.

وجاء ذلك بعدما قال أراساتي إن أنشيلوتي تحدث معه بعد مباراة الفريفين في الدوري الإسباني، ليؤكد له أن نهائي كأس ملك إسبانيا سيكون بين ريال وأوساسونا، رغم وجود العديد من المنافسين الأصعب بالمسابقة.

وبالفعل تواجه ريال مع أوساسونا يوم 6 مايو الجاري في نهائي الكأس بعد عبوره برشلونة في نصف النهائي، حيث تفوق بهدفين مقابل هدف ليفوز بلقب الكأس في انتظار لقب جديد في دوري أبطال أوروبا.

بداية النحس؟

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إنتر نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بهدفين نظيفين في ذهاب نصف النهائي أمام ميلان، قبل الفوز بهدف دون رد سجله لاوتارو مارتينيز في لقاء الإياب، وهو ما يأتي عكس نبوءة أنشيلوتي في هذه البطولة.

باولو مالديني المدير الرياضي لميلان، سبق أن كشف عن اتصال هاتفي جمعه بأنشيلوتي، الذي أخبره أن نهائي دوري الأبطال سيكون بين ريال مدريد والروسونيري.

وخرج مدرب ريال مدريد بنفسه في تصريحات جديدة منذ بضعة أيام، ليؤكد رغبته في تأهل ميلان إلى النهائي على حساب إنتر، بسبب العلاقة القوية التي تجمعه بناديه السابق.

الأمور تبدو صعبة على ريال بشكل عام، بسبب الحالة التي يمر بها مانشستر سيتي وتعادله على أرض سانتياجو برنابيو 1/1 قبل دخوله مباراة الإياب في حصنه المنيع وهو ملعب الاتحاد، ولكن تخلي التوفيق عن أنشيلوتي في هذه النبوءة قد يبشر بمفاجأة غير سارة لعشاق الميرينجي في نهائي الأبطال بعيدًا عن أي جوانب فنية!