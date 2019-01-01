نهائي كأس مصر.. كيف سيتعامل الزمالك مع بيراميدز من أجل اللقب؟

الزمالك يسعى لتحقيق لقب كأس مصر للعام الثاني على التوالي أمام بيراميدز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد نحو ملعب "برج العرب" بالإسكندرية من أجل مشاهدة نهائي كأس مصر أعرق البطولات لكرة القدم في بلاد الفراعنة.

الزمالك الذي اعتاد على هذه البطولة خلال العقد الأخير، أمام بيراميدز الحالم بأول بطولة في تاريخه بعد التطوير الذي حدث له مؤخرًا.

ويسعى الزمالك للحفاظ على لقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي حيث كان الأبيض قد حقق اللقب النسخة الماضية على حساب سموحة بركلات الترجيح.

بيراميدز يتسلح خلال المباراة بأسلحته القوية ومدربه الفرنسي سباستيان ديسابر الذي يعرف جيدًا كرة القدم المصرية وأسرارها.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، كيف سيتعامل ميتشو المدير الفني للزمالك مع بيراميدز في مباراة نهائي الكأس للفوز بالبطولة.

أولا.. تكمن نسبة كبيرة من خطورة بيراميدز في تحركات البوركيني إيريك تراوري، الذي يلعب في أكثر من مركز بنفس الكفاءة والأداء وهو ما يحير مدرب الخصم الذي يلعب أمام بيراميدز دائمًا.

فأشارت بعض التقارير إلى تفكير ميتشو بإشراك محمد عبدالشافي أساسيًا أمام بيراميدز بدلًا من عبدالله جمعة على أن يكون الأخير كجناح لسد الجبهة اليسرى التي قد يتواجد بها تراوري غدًا.

وفي حالة تواجد تراوري في منتصف الملعب، من المحتمل أن يكون طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك هو الملزم بمراقبة النفاثة البوركينية.

ثانيًا.. الغاني جون أنطوي، هناك نسبة خطيرة أيضًا في تألق أنطوي في الفترة الأخيرة ولكن قد يطمئن ميتشو على مرمى الزمالك ومراقبة المهاجم الغاني بين عنصري الدفاع محمود علاء ومحمد عبدالغني.

قد يستغل ديسابر أيضًا سرعات إسلام عيسى الجناح الأيسر للعب خلف حمدي النقاز الذي يعاني من الارتداد البطيء ولكن في هذا الوقت يأتي مساندة منتصف الملعب والجناج الأيمن للزمالك للتونسي.

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قوة الخط الهجومي للزمالك وخطط ميتشو التكتيكية هي ستكون الحلقة الأقوى للزمالك في مباراة الغد، حيث قد مباراة أكثر من ممتازة أمام الاتحاد السكندري، وأهدر لاعبيه أكثر من فرصة، وعالج الصربي بالفعل هذا الأمر في تدريبات الفريق خلال الأيام الأخيرة قبل نهائي الكأس.

وقد تكون أيضًا الجبهة اليمنى للزمالك بتواجد النقاز ومن أمامه شيكابالا هي كلمة السر غدًا، في الاختراقات وإرسال العرضيات التي قد تحدث الفارق في لقاء الكأس.