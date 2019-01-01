نهائي كأس الأمير بين السد والدحيل - وادع تشافي وفيريرا وإنقاذ الموسم

السد بطل دوري نجوم قطر يأمل في استثمار حالة التفوق التي يعيشها الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة القطرية مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الدحيل والسد على استاد الوكرة المونديالي في نهائي النسخة الـ47 من كأس الأمير وفي افتتاح ثاني ملاعب نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

المواجهة تُمثل صراعًا مباشرًا بين قطبي الكرة القطرية، حيث يأمل السد في فرض الهيمنة المحلية بعد الفوز بلقب الدوري، بينما يتطلع الدحيل لعدم الخروج من الموسم الحالي خالي الوفاض.

السد بطل دوري نجوم قطر يأمل في استثمار حالة التفوق التي يعيشها الفريق هذا الموسم وتوجها بإنجازات جماعية وفردية.

ولم يخسر الفريق هذا الموسم سوى مباراة محلية واحدة وأخرى آسيوية مما يؤكد على التفوق الرائع الذي يمر به الفريق.

وبالتأكيد هناك رغبة جماعية بتوديع المدرب جوزفالدو فيريرا والإسباني تشافي هيرنانديز الذي أعلن اعتزاله بالصورة المثلى عبر جمع الثنائية المحلية.

تشافي: أقيم تجربتي في قطر بالممتازة، وهي أحد أفضل القرارات في حياتي، أنا سعيد جدًا هنا وعائلتي كذلك، أطفالي قطريون لأنهم ولدوا هنا في الدوحة. نحن نعيش براحة وسعادة تامة وممتنون للجميع 🗣️ pic.twitter.com/vlpWTPsuXD — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

على الجانب الأخر، يطمح الدحيل في الظفر بلقب كأس الأمير لتدارك الخروج من الموسم الحالي خالي الوفاض.

وقد يكون هذا الأمر جديدًا على النادي اعتاد الفريق الذي ولد كبيراً على الخروج بألقاب محلية منذ ظهوره الأول في الدرجة الأولى.

تشافي: اللعب في قطر أحد أفضل قرارات حياتي، وحزين لعدم الفوز بدوري أبطال آسيا

ولعل مصدر الصعوبة يكمن في أن الطوفان كان قد نال الثلاثية الكاملة الموسم الماضي وفرض هيمنته الكاملة على الأجندة المحلية، فمن غير المنطق أن يأتي في الموسم التالي ويخسر كل شيء.

صفوف الدحيل يغيب عنها أكثر من لاعب أبرزهم بسام الراوي بجانب كريم بوضياف وسلطان البريك بينما سيعود المهاجم يوسف العربي.