"أفضل لحظة في حياتي".. بيلينجهام يستسلم للبكاء بعد التتويج بدوري الأبطال!

"أحاول أن أكون قدوة"

دخل جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، في نوبة من البكاء، فور انتهاء مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوّج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال، للمرة الـ15 في تاريخه، بعدما حقق فوزًا صعبًا على دورتموند بثنائية نظيفة في ملعب ويمبلي بلندن.

والتقطت كاميرات البث التلفزيوني صورًا لبيلينجهام وهو ينهمر في البكاء بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، حيث لم يتمالك نفسه بعدما حصد لقب الأبطال الأول في مسيرته.

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وقال بيلينجهام في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "أحاول أن أكون قدوة لأخي، هذه أفضل ليلة في حياتي. أنا ممتن للغاية".

وأضاف باكيًا: "إنك تعيش الحياة مع الكثير من الأشخاص الذين يخبرونك بأنك لا تستطيع القيام بالأشياء (يكسرون عزيمتك)، ليالي مثل هذه تجعلك تدرك أنك بخير".

وانضم بيلينجهام إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري من دورتموند، وسجل 23 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة في 41 مباراة بمختلف المسابقات (أحرز 4 أهداف وصنع مثلها في 10 مباريات بدوري الأبطال).