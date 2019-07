الاتحاد الإفريقي يقرر إقامة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة

أعلن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أن نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، سيقام من مباراة واحدة، بداية من النسخة المقبلة.

رئيس الاتحاد الإفريقي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن اتخاذ قرارًا بإقامة مباراة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة.

Huge decision that @CAF_Online’s #exco took today : the #CAFChampionsLeague and #CAFConfederationsCup finals will be now played on a single game. #Football #CAF