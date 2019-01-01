الاتحاد الإفريقي يقرر إقامة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة

نظام جديد لنهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أن نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، سيقام من مباراة واحدة، بداية من النسخة المقبلة.

رئيس الاتحاد الإفريقي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن اتخاذ قرارًا بإقامة مباراة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة.

وجاء نص التغريدة كالآتي:

"المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي، قرر اتخاذ قرارًا قويًا، بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية من مباراة واحدة".

وكان نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، يقام بنظام مباراتين ذهاب وإياب، بناء على قرعة.