موعد نهائي كأس مصر 2020، القنوات الناقلة والملعب

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس مصر 2020، الموعد، القنوات الناقلة وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ وما هو الملعب الذي ستقام عليه مباراة الأهلي وطلائع الجيش؟

ينطلق نهائي كأس مصر لهذا الموسم، الذي سيكون طرفيه النادي الأهلي بعد الفوز في نصف النهائي على الاتحاد السكندري، وطلائع الجيش الذي استطاع تحقيق مفاجأة بالفوز على الزمالك والصعود إلى النهائي لأول مرة في تاريخه، يوم السبت القادم 5 ديسمبر 2020.

في حالة فوز الشياطين الحمر سيكون قد حقق اللقب السابع والثلاثون له، أما في حالة فوز الجيش سيحقق البطولة لأول مرة في تاريخ النادي.

بالطبع لا نحتاج لشرح أهمية هذه البطولة التي يُشارك حامل اللقب فيها في البطولة الأفريقية، ليس هذا وحسب بل أيضاً يضرب موعداً مع بطل الدوري في لقاء السوبر المصري.

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وفي هذا التقرير تقدم النسخة العربية من جول كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس مصر 2020 الذي يجمع بين الأهلي وطلائع الجيش، موعد المباراة، القنوات الناقلة، طريق الفريقين نحو اللقب وأكثر من ذلك.

جدول مباريات كأس مصر، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

ما هو موعد نهائي كأس مصر 2020؟

ستقام المباراة مساء يوم السبت القادم 5 ديسمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 16 ربيع الآخر 1442 هجريًا، وستقام في ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة نهائي كأس مصر 2020:

المباراة الموعد الملعب طلائع الجيش - الأهلي السبت 5 ديسمبر 2020،

16 ربيع الآخر 1442،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ستاد القاهرة الدولي

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر 2020؟

سيذاع نهائي كأس مصر 2020 بين الأهلي وطلائع الجيش على قناة أون تايم سبورت، وسيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع بث مباشر ولحظة بلحظة للقاء، وسيقوم هذا البث بتغطية جميع أحداث المباراة وكواليسها، وسيبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة البث المباشر عبر جول طلائع الجيش - الأهلي السبت 5 ديسمبر 2020،

16 ربيع الآخر 1442،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time SPORT بث مباشر نهائي كأس مصر 2020

كيف وصل الأهلي وطلائع الجيش لنهائي كأس مصر 2020؟

بدأ الأهلي انطلاقه نحو نهائي كأس مصر 2020 منذ دور الـ32 عندما تخطى بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن ثم استكمل المارد الأحمر مشواره بإقصاء نادي الترسانة في دور الـ16 بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز بهدفين مقابل هدف على سماد أبو قير في ربع النهائي، ثم العبور إلى النهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

مشوار الأهلي نحو نهائي كأس مصر 2020:

الدور المباراة النتيجة دور 32 الأهلي - بني سويف 1-3 دور 16 الأهلي - الترسانة 1-2 ربع النهائي الأهلي - أبوقير للأسمدة 1-2 نصف النهائي الأهلي - الاتحاد 1-2

بدأ طلائع الجيش مشواره بالفوز على دكرنس بهدف مقابل لاشئ، ثم استكمل مشواره بالفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، قبل أن يحقق مفاجأتين الأولى بالفوز على بيراميدز في دور ربع النهائي، والفوز على نادي الزمالك في دور نصف النهائي.

مشوار طلائع الجيش نحو نهائي كأس مصر 2020: