"ننتظر عرضكم".. أتلتيكو مدريد يفتح الباب لبرشلونة من أجل جواو فيليكس

النادي الكتالوني ليس في رفاهية مادية للتوقيع مع البرتغالي..

أكد إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد أن مستقبل لاعبه البرتغالي جواو فيليكس محل الكثير من الشكوك، وبقاءه في الروخيبلانكوس أمر قد لا يكون مرجحًا إذا تقدم "فريق بعينه" بعرض من أجله.

سيريزو يعني برشلونة بكل تأكيد على خلفية تصريحات فيليكس التي قال فيها إنه يريد الانضمام إلى برشلونة.

وقال سيريزو في المنطقة المختلطة على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024: "لقد قال إنه يريد برشلونة واللعب معهم، نحن ننتظر إذا ما كانوا سيقدمون عرضًا من أجله".

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وأضاف: "لقد قال إنه يريد أن يلعب في نادٍ بعينه وهو برشلونة، سوف يعلم الكثيرون كل شيء قريبًا (نهاية الميركاتو) حين تصبح الأمور رسمية".