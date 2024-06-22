"ننتظر دعمك" .. جمهور النصر يفاجئ سعود آل سويلم بعد تهنئته لإبراهيم المهيدب!

سعود آل سويلم يهنئ المهيدب على رئاسة النصر .. والجمهور يفاجئه

حرص سعود آل سويلم رئيس نادي النصر الأسبق، على توجيه التهنئة إلى إبراهيم المهيدب الذي تولى رئاسة العالمي بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، لتفاجئه الجماهير الصفراء.

وأعلن النصر مساء الجمعة، عن تولي مجلس إدارة إبراهيم المهيدب رئاسة نادي النصر بالتزكية، في ظل عدم ترشح أي منافسين له ولقائمته.

ونشر آل سويلم عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة يُهنئ فيها المهيدب، وتمنى له التوفيق ولجميع أعضاء مجلس إدارته.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "أبارك وأهنئ أخي العزيز إبراهيم المهيدب، فوزه برئاسة مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية، أبو أحمد من الرجال المحبين المخلصين للكيان العالمي، بالتوفيق له ولجميع أعضاء مجلس إدارته في إسعاد جماهير النصر الغالية وكلنا معك".

وقامت جماهير النصر بالرد على تغريدة آل سويلم، حيث طالبوا بضرورة دعم العالمي وإدارة المهيدب، حيث كتب أحدهم: "الله يبارك فيك يا أبو فهد، ودعمك ووجودك مع النصر مطلب".

ورد الإعلامي علي العنزي على التغريدة قائلًا: "جماهير النصر تنتظر دعمك ووقوفك مع العالمي ومع الرئيس إبراهيم المهيدب، وهو يستحق بدون شك .. موفقين".