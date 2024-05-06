فيديو | "نحن لا نلعب باليه!" .. ميتروفيتش يسخر من صحفي أهلاوي بعد الفوز في الكلاسيكو

هدف الصربي أثار الكثير من الجدل، والسخرية هي طريقته للرد!

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سخر الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال السعودي، من صحفي أهلاوي عقب نهاية مواجهة الفريقين، أمس الإثنين، بينما كان يشكك الأخير في صحة هدفه.

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الزعيم حقق الفوز أمس الإثنين، أمام الراقي بثنائية مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وشهدت المباراة جدلًا في الشوط الثاني، وتحديدًا عندما أدرك المهاجم الصربي التعادل للزعيم بهدف من رأسية، إذ استدعى حكام تقنية الفيديو، حكم الساحة الإسباني ريكاردو دي بيرجوس، لحسم شكوكهم حول صحة الهدف، والذي بدوره احتسب الهدف صحيحًا، لتبدأ نغمة التشكيك في انتصارات الزعيم المستمرة منذ بداية الموسم.

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وأثناء مغادرة لاعبي الأزرق ملعب الجوهرة المشعة، وجه أحد الصحفيين حديثه لميتروفيتش زاعمًا عدم صحة الهدف، ليرد عليه الصربي بسخرية..

ميترو قال: "ربما في لعبة الباليه، هذه كرة قدم يا حبيبي وليست باليه .. سلام، سلام".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 86 في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 55 نقطة في المركز الثالث، مع بقاء أربع جولات على نهاية الموسم.

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