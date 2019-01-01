وكيل نكونكو: آرسنال مهتم، لكن الصفقة معقدة!

لاعب وسط باريس سان جيرمان يريد اللعب في لندن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد خوسيه كارل بيير فانفان اهتمام آرسنال بضم موكله لاعب باريس سان جيرمان "كريستوفر نكونكو"، لكن مؤكدًا في نفس الوقت على صعوبة إتمام الصفقة في الشتاء.

ويرغب أوناي إيمري في ضم اللاعب صاحب الـ21 عامًا، إذ يراه المعوض الأفضل لآرون رامسي الذي سيرحل بنهاية عقده الصيف المقبل، لكن آرسنال لا يستطيع تقديم عرض أفضل من الاستعارة حتى نهاية الموسم مع حق الشراء نهائيًا الصيف القادم، وذلك لأمور تتعلق بالميزانية.

هذا الخيار مرفوض من جانب النادي الفرنسي فيما يبدو، إذ قال خوسيه خلال مقابلة مع كانال بلوس "وجودي هنا في الاستوديو ليس بالإشارة الجيدة. هناك اهتمام حقيقي من آرسنال بنكونكو، لكن المفاوضات معقدة قليلًا. هناك قيود من جانب آرسنال، فهم لا يستطيعون شراء اللاعب في وسط الموسم".

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"المفاوضات لاتزال جارية مع باريس سان جيرمان وقد يحدث شيء ما خلال الـ48 ساعة القادمة، لكن كما قلت .. حقيقة وجودي هنا ليس بالإشارة الجيدة"

أتم "سنُعيد تقييم الوضع خلال يونيو القادم، إذ لن يكون متبقيًا في عقده وقتها سوى عام واحد، ولذا وضعه يجب أن يُقيم من جديد. هو ولد شاب بحاجة للعب والتوقيع لنادٍ يمتلك مشروع جيد على المدى الطويل، هذا ما نبحث عنه وهذا ما قدمه آرسنال لكن الأمر يبدو معقدًا. إن كان علينا الانتظار، سننتظر".

ولا يُعد نكونكو من الخيارات الأساسية للمدرب توماس توخيل في العاصمة الفرنسية، إذ لم يلعب هذا الموسم سوى 15 مباراة في جميع البطولات أحرز خلالها هدف وصنع آخر.