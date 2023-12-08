بعد نكسة الهلال .. كريستيانو رونالدو يعيد النصر إلى سكة الفوز من بوابة ديربي الرياض المصغر

النصر يستعيد نغمة الفوز مجددًا في دوري روشن السعودي

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عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى سكة الانتصارات مجددًا؛ بالفوز على الرياض (4-1)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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بهذا الفوز.. رفع النصر رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، على بُعد 7 نقاط من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صاحب الصدارة.

النصر دخل المباراة بقوة؛ حيث سجل هدفًا في الدقيقة الأولى، بواسطة الجناح السنغالي ساديو ماني؛ إلا أن الحكام ألغاه، بداعي التسلل.

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وفي الدقيقة 13.. طالب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بالحصول على ركلة جزاء؛ بعد لمس الكرة يد مدافع الرياض، على خط المرمى؛ إلا أن الحكم، رفض اتخاذ أي قرار، رغم العودة إلى شاشة تقنية الفيديو "فار".

وبعد هذه اللعبة بـ8 دقائق، سدد رونالدو، كرة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، إلا أن حارس مرمى الرياض، أبدع في إبعادها، قبل أن يهدر الإسباني إيمريك لابورت، المدافع النصراوي الكبير، فرصتين محققتين.

وجاءت اللحظة التي انتظرها عشاق العالمي في كل مكان؛ عندما سجل كريستيانو، هدف النصر الأول في الدقيق 31؛ بعد عرضية أكثر من رائعة من ماني.

وشن الرياض، أول هجمه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ حيث سجل هدف التعادل؛ إلا أن الحكام عاد وألغاه؛ بسبب وجود حالة تسلل.

رد نادي النصر، كان قاسيًا للغاية؛ عندما صنع الأسطورة البرتغالية، كرة بشكل أكثر من رائع، على رأس مواطنه أوتافيو مونتيرو، الذي سجل هدف فريقه الثاني، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

الشوط الثاني من مباراة النصر والرياض

وخلال الشوط الثاني.. انخفض أداء النصر نسبيًا؛ حيث جاءت أول فرصة للفريق، في الدقيقة 61، بتسديدة من أوتافيو، مرت أمام أقدام كريستيانو رونالدو، قبل أن يسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا، الهدف الثالث للعالمي في الدقيقة 67، بصناعة جديدة من ماني.

وتمكن الرياض، من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68، بواسطة محترفه أندري جراي، مستغلًا حالة من عدم التركيز بين مدافعي الفريق النصراوي.

وأثار كريستيانو رونالدو، الرعب بين جماهير نادي النصر، عندما سقط على أرضية الملعب متألمًا، في الدقائق الأخيرة؛ بعد تدخل عنيف من مدافع الرياض أحمد عسيري؛ ولكنه نهض ليكمل اللقاء حتى النهاية، والذي سجل فيه تاليسكا، هدفًا رابعًا، في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

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