بعد نكسة الهلال الآسيوية .. جورج جيسوس يعلن إصابة سالم الدوسري وينتقد "لعب" العين

تصريحات جيسوس بعد وداع الهلال الآسيوي..

أعلن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، "إصابة" نجمه سالم الدوسري؛ بعد الوداع الآسيوي أمام العين الإماراتي.

الهلال ودع مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، من دور نصف النهائي، على الرغم من الفوز "إيابًا" على العين (2-1)، في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث كان الفريق الأزرق قد سقط "ذهابًا" في الإمارات العربية المتحدة، بهدفين مقابل أربعة.

جيسوس كشف في المؤتمر الصحفي بعد مباراة العين، مساء يوم الثلاثاء، عن أن سالم سيخضع لفحوصات طبية، خلال الساعات القادمة؛ لتحديد طبيعة الإصابة، ومدى قوتها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن رسالته لنجوم الزعيم الهلالي.. قال المدير الفني البرتغالي: "طلبت منهم أن يرفعوا رأسهم عاليًا؛ لأنهم فعلوا كل شيء في المباراة، لكن الحظ لم يكن معهم".

وشدد جورج جيسوس، على ضرورة تخطي الهلال الصدمة الآسيوية سريعًا؛ خصوصًا أن هناك بطولتين ينافس عليهما الفريق؛ وهما دوري روشن السعودي - الذي لم يحسم بعد -، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي وصل فيه إلى دور نصف النهائي.

وانتقد جيسوس، أسلوب لعب نادي العين، الذي اعتمد على كسر الرتم وإهدار الوقت، مع تأكيده على وجود ركلة جزاء غير محتسبة للهلال، في الدقيقة 46 من عمر المباراة.