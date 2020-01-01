نكبة في سامبدوريا.. ارتفاع عدد اللاعبين المصابين بكورونا

الأمور باتت مرعبة..

انضم 4 لاعبين جدد إلى قائمة مصابي فيروس كورونا بنادي سامبدوريا، في نكبة جديدة تضرب كرة القدم الإيطالية.

وكان مانولو جابياديني هو أول المصابين في سامبدوريا بكورونا، وقد أعلن النادي عن ذلك مساء الخميس، لكن يبدو وأن الدولي الإيطالي قد نقل العدوى لعدد من زملائه أيضًا.

عمر كولي وألبي إكدال وأنتونيو لا جومينا ومورتن تورسبي جاءت تحليلاتهم إيجابية وتأكد إصابتهم بكورونا خلال فترة العزل والحجر الصحي الموضوعة على كافة لاعبي السامب.

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بهذا، ينضم خماسي سامبدوريا إلى دانيلي روجاني ومايكل أرتيتا وأودوي هودسون، من لاعبي ومدربي كرة القدم المصابين بالوباء الملعون.

الدوري الإيطالي قد تم تعليقه إلى أجل غير مسمى في إطار سياسة الحكومة الإيطالية لوقف أي تجمعات لمنع تفشي المرض بصورة أكبر من الحالية، ولكن يبدو وأن الموسم قد يتم إلغائه تمامًا.

ربما أيضًا الأمر سيؤثر على كل فريق واجهه سامبدوريا في آخر أسبوعين، وبالتبعية قد يؤثر أيضًا على مشاركة الأندية الإيطالية في البطولات الأوروبية المختلفة.

يذكر أن إيطاليا هي الدولة الأوروبية الأكثر تأثرًا بكورونا، كما أنها ثاني أكثر الدول تأثرًا حول العالم بعد مصدر الوباء، الصين، ويفترض أن الدولة بأسرها في حالة عزل وحجر صحي كامل وممنوع على الشعب النزول من بيوتهم أو السفر خارج البلاد.

