نكبة في إيطاليا وألمانيا بسبب كورونا

إصابات مفاجئة..

أعلن مانولو جابياديني، لاعب سامبدوريا، عن إصابته بفيروس كورونا مساء الخميس، لينضم إلى قائمة الرياضيين المنكوبين بالمرض في الآونة الأخيرة.

جابياديني ليس أول من يُصاب بكورونا من اللاعبين المحترفين في الدوري الإيطالي، حيث سبقه بالأمس دانيلي روجاني، لاعب يوفنتوس، مما يثير كثير من الشكوك حول إمكانية إلغاء الكالتشيو هذا الموسم.

سامبدوريا نشر بيانًا رسميًا يُعلن فيه عن تأكد إصابة جابياديني في أعقاب إجرائه التحاليل اللازمة، كما أكد النادي على أن إجراءات العزل والاطمئنان على بقية من اختلط بهم قد بدأت بالفعل.

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إصابة جابياديني مع روجاني واحتمالية ارتفاع عدد نجوم الكرة المصابين قد يؤدي إلى انهيار نشاط الكرة في إيطاليا على المدى القريب، لا سيما وأن الأمر خرج من يد السلطات وبدأ في التفشي بصورة لم تكن متوقعة على الإطلاق.

رسمياً.. تأجيل الدوري الإسباني بسبب كورونا

إيطاليا ليست الدولة الوحيدة المتضررة كرويًا من كورونا، فاليوم تأكدت ثاني حالة كورونا للاعب في هانوفر الألماني، وليس هذا فحسب، بل تأكد إصابة أحد العاملين في شتوتجارت بالمرض أيضًا وقد كان أحد الحضور في مباراة النادي الأخيرة التي شهدت حضور 51 ألف مشجع.

الأربعاء شهد الإعلان عن إصابة تيمو هوبرس، لاعب هانوفر، بكورونا، ورغم تأكيدات النادي أن لاعبهم لم يتعامل مع زملائه في الأيام الأخيرة، لكن اليوم تم الإعلان عن إصابة جديدة من نصيب يانيس هورن.

الأزمة في هورن أنه قد تعامل مع أخيه الذي ينشط في آينتراخت براونشفايج، أحد فرق الدرجة الثالثة الألمانية، مما يعني أن الدرجتين الثانية والثالثة في حاجة إلى عزل لعدم نقل العدوى بين اللاعبين.

أما شتوتجارت، فقد أعلن أن أحد موظفيه أصيب بالمرض بالفعل، وقد كان أحد الحضور لمباراة أرمينيا بيلفيلد الأخيرة يوم الإثنين الماضي، والتي كانت آخر مباراة في ألمانيا تقام بحضور جماهيري كامل قبل تطبيق قرار منع الجمهور.

نكبات أصابت كرة القدم الأوروبية بشكل عام وإيطاليا وألمانيا بشكلٍ خاص، ليكون السؤال، هل تستمر كرة القدم الأوروبية هذا الموسم أم يتم إلغائها لمنع تغلغل المرض أكثر من ذلك؟