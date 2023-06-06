نكاية في مورينيو.. جمهور لاتسيو يساند حكم نهائي الدوري الأوروبي بطريقة جديدة

جمهور لاتسيو يناصر أنتوني تايلور مجددًا

سيفعل جمهور لاتسيو أي شيء نكاية في جمهور غريمهم نادي روما؛ حتى منح حكمًا إنجليزيًا عضوية النادي الفخرية بعد ما حدث له في بودابست.

وتعرض الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لمضايقات كثيرة من جمهور روما عقب نهائي الدوري الأوروبي الذي أداره وخسروه بركلات الترجيح من إشبيلية في العاصمة المجرية بودابست.

وتعرض الحكم وعائلته لهجوم من جمهور روما في المطار، بعد هجوم مدربهم البرتغالي جوزيه مورينيو على الحكم وانتظاره في مرآب "جراج" السيارات عقب المباراة وسبه.

اقرأ بيان الاتحاد الأوروبي عما حدث للحكم الإنجليزي من هنا.

وتعهد جمهور لاتسيو، بحسب صحيفة "التايمز" البريطانية بمنح الحكم الإنجليزي العضوية الفخرية لنادي لاتسيو، بعد هجوم جمهور غريمهم في العاصمة "روما" على الحكم الذي وصفوه بالهجوم البربري.

وجاء في بيان أنصار لاتسيو "لقد كان ضحية لهجوم بربري عنيف من جمهور روما بعد النهاية المثيرة والممتعة لنهائي الدوري الأوروبي. ندعو أعضاءنا للمشاركة في هذا الحدث بأعداد كبيرة".

وكان عدد من جماهير لاتسيو قد دعموا الحكم الإنجليزي بلافتة بصورته خلال فوزهم على إيمبولي في الدوري الإيطالي.