نكاية في رونالدو.. تغريدة "سيئة النية" من مانشستر يونايتد!
ربما يرى البعض هذه التغريدة اعتيادية من حساب رسمي لنادٍ يدعم أحد لاعبيه، لكن يبدو الأمر فيما يتعلق بحالة مانشستر يونايتد وبرونو فيرنانديش مختلفًا بعض الشيء.
الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد غرد عبر تويتر: "صناعتان في المباراة الأولى، وهدفان في الثانية" هذا هو برونو!.
Two assists in the first game, two goals in this one.— Manchester United (@ManUtd) November 28, 2022
That's Bruno.
الأمر لا يقف فقط عند برونو، النية واضحة لإرسال رسالة إلى كريستيانو رونالدو الذي فسخ عقده مع الشياطين الحمر منذ أيام، وهو الذي يطالب أنصاره بضراوة باحتساب الهدف الأول للبرتغال لمصلحته لأن الكرة لمست جزءًا من شعره.
الهدف تم احتسابه لبرونو فيرنانديش، الذي بات هداف البرتغال في النسخة الحالية من كأس العالم برصيد هدفين، وأكثر من ساهم بالأهداف في كأس العالم إلى الآن (4 أهداف).
رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد لم يكن بأسلم السيناريوهات، ولذلك يمكننا أن نرى هذه التغريدة من هذا المنظور.
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