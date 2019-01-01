نقل مباراة شباب الأهلي وعجمان إلى العوير

شباب الأهلي سيخوض مبارياته حتى نهاية الموسم في العوير

فيسبوك تويتر بلال محمد

وافقت لجنة دوري المحترفين، في دوري الخليج العربي الإماراتي على طلب نادي شباب الأهلي دبي، بنقل ملعب مباراته أمام عجمان.

ويواجه شباب الأهلي، نظيره عجمان يوم الجمعة القادم، في إطار مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب راشد بنادي شباب الأهلي.

وتقرر إقامة اللقاء على ملعب شباب الأهلي بالعوير، حيث تُقام الآن عمليات صيانة لملعب راشد، بعد إقامة عدد من مباريات كأس آسيا عليه.

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ومن المتوقع أن يخوض شباب الأهلي بقية مبارياته حتى نهاية الموسم على ملعب العوير، بينما يتدرب فقط على ملعب راشد.

الجدير بالذكر أن شباب الأهلي يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة، وبفارق الأهداف عن الجزيرة صاحب المركز الثالث.

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وعلى الجانب الآخر يحتل عجمان المركز السابع برصيد 19 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن بني ياس صاحب المركز الخامس.