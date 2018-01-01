نقل مباراة الأهلي واحد بسبب السوبر الإيطالي

تغير ملعب مباراة الأهلي وأحد في الدوري السعودي للمحترفين

فيسبوك تويتر بلال محمد

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة الأهلي وأحد في إطار مباريات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان من المقرر إقامة المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، إلا أنه تقرر نقلها إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز في الشرائع، يوم الجمعة 11 يناير.

ويأتي قرار نقل المباراة، بسبب إقامة السوبر الإيطالي، بين يوفنتوس وميلان على الجوهرة المشعة يوم 16 يناير.

ويشارك يوفنتوس في السوبر بصفته بطلاً للثنائية المحلية، الدوري والكأس الموسم الماضي، بينما يخوض ميلان اللقاء بصفته وصيفاً للكأس.

الجدير بالذكر ان الأهلي يحتل المركز الخامس من جدول الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر، يتذيل أحد الترتيب بست نقاط، بالتساوي مع الاتحاد وبفارق سبع نقاط عن الباطن صاحب المركز الرابع عشر.