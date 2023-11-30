نقل لاعب الاتحاد إلى المستشفى .. "غاب عن مواجهة الخليج بشكل مفاجئ"

كشف سر غياب لاعب الاتحاد عن مواجهة الخليج

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بشكل مفاجئ.. غاب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عن مواجهة الخليج "الجارية حاليًا"، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الاتحاد يخوض مباراته الثالثة، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي تم التعاقد معه بدلًا من البرتغالي "المقال" نونو سانتو؛ حيث حقق تعادلًا وفوزًا في المواجهتين الماضيتين.

وفي هذا السياق.. أعلن العميد الاتحادي، غياب حسن كادش، ظهير الفريق الأول لكرة القدم، عن قائمة مواجهة الخليج؛ بسبب تعرضه لوعكة صحية.

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وكشف الاتحاد، عن نقل كادش، إلى أحد المستشفيات لـ"تلقي العلاج"؛ بعد هذه الوعكة الصحية المفاجئة، التي تعرض لها قبل انطلاق مباراة الخليج.

جدير بالذكر أن كادش البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف العام الحالي، قادمًا من نادي التعاون؛ مسجلًا هدفًا وحيدًا خلال 14 مباراة رسمية.

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