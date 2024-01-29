"نقل كريم بنزيما إلى النصر لمزاملة كريستيانو رونالدو؟" .. تطورات صادمة داخل الاتحاد

تطورات جديدة في مستقبل كريم بنزيما مع نادي الاتحاد..

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يبدو أن مسلسل "مستقبل" المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، سيستمر حتى الدقيقة الأخيرة من الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، مع دخوله في أزمات مع مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق الأول.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ليكيب"، مساء اليوم الإثنين، عن مفاوضات جارية حاليًا؛ لنقل بنزيما من العميد الاتحادي إلى فريق عاصمي في المملكة - لم يتم تسريب اسمه -.

الصحيفة كشفت عن أن مفاوضات نقل المهاجم الفرنسي إلى الفريق العاصمي؛ تأتي بسبب عدم سعادة اللاعب مع نادي الاتحاد، ورغبة من المسؤولين السعوديين، في منع رحيله عن دوري روشن للمحترفين نهائيًا؛ خاصة مع اهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، بالتعاقد معه.

وأشارت إلى أن الصفقة متوقفة على موافقة إدارة نادي الاتحاد، التي لا تزال متمسكة ببقاء اللاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم - حتى الآن -.

ومع نفي الهلال التعاقد مع اللاعب، قد يكون النصر هو وجهة بنزيما الجديدة؛ خاصة مع اقتراب رحيل متوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا، ووجود خانة فارغة لأجنبي جديد، أو قد ينضم اللاعب إلى الشباب، الذي طلبه في الصيف الماضي، والذي يحاول بناء فريق قوي حاليًا؛ بعد النتائج الكارثية في النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن كريم بنزيما إذا انتقل إلى النصر، سيعيد ثنائيته التاريخية مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والتي استمرت لـ8 سنواتٍ تقريبًا، داخل جدران العملاق الإسباني ريال مدريد.

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