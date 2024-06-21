بعد نقله للمستشفى .. تحديث جديد عن الحالة الصحية لنبيل بن طالب

نادي ليل يقدم له الدعم الكافي

تحديثات جديدة من وسائل إعلام فرنسية، عن اللاعب الجزائري نبيل بن طالب، تبعث المزيد من الطمأنينة حول حالته الصحية.

نادي ليل الفرنسي أصدر بيانًا رسميًا، يوم الأربعاء الماضي، ليؤكد فيه دخول لاعب وسط الفريق للمستشفى بسبب وعكة صحية شديدة، دون الإعلان عن طبيعة المرض الذي يعاني منه.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قالت في تحديث جديد، إن حالة بن طالب بدأت في التحسن منذ الليلة الماضية، حيث بدأ المقربون منه في التناوب على زيارته في مستشفى جامعة ليل للاطئمنان عليه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن جميع اللاعبين في ليل والعاملين في النادي يقدمون الدعم الكافي لبن طالب، من أجل الوقوف بجانبه للخروج من هذه المحنة الصحية في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن بن طالب البالغ من العمر 29 سنة، يلعب مع ليل منذ أغسطس 2023، وظهر بقميص الفريق في 34 مباراة، منذ انضمامه من أنجيه مقابل 4.5 مليون يورو.