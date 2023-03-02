نقطة فارقة في القضية.. "يويفا" يتدخل رسميًا في اتهامات برشلونة برشوة الحكام!

الأمور لن تمر بسهولة!

أكد أندرو كامبس، الأمين العام للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بأن الالاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب معلومات أكثر تفصيلًا عما يعرف بقضية "بارسا جيت" أو اتهامات فساد برشلونة برشوة نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانيين السابق إنريكيز نيجريرا.

وأشار كامبس في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "الاتحاد الأوروبي طلب منا كل شيء ذا إفادة في قضية بارسا جيت من خلال قسم الشفافية الخاص في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي أرسل خطابًا لنا بإرسال كل المعلومات الضرورية حول الأمر".

ولم يرغب كامبس في الخوض بتفاصيل حول المعلومات المقدمة والمواعيد النهائية التي سيتعامل معها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من الآن فصاعدًا.

لكن ما هو مؤكد أن "يويفا" طلب المعلومات وأن الاتحاد الإسباني قدم لهم كل الإفادات، كامبس شدد على أن الاتحاد المحلي سيقوم بإبلاغ الهيئات القضائية والحكومية والرياضية بكل ما ذهب إلى "يويفا" وأن هذه المعلومات "لا يمكن نشرها على الملأ" على حد تعبيره.