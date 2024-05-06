"هذه نقطة ضعف الأهلي وقصة الهدف المارادوني" .. ياسين بونو ومالكوم يكشفان سر تفوق الهلال في الكلاسيكو

صاحب الهدف القاتل في كلاسيكو الأهلي والهلال يتحدث..

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اعترف ثنائي الهلال المغربي ياسين بونو؛ حارس المرمى، والجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا بصعوبة مواجهة الأهلي وقوته، التي زادت الكلاسيكو صعوبة على الزعيم، رغم الفوز.

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الزعيم حقق الفوز أمس الإثنين، أمام الراقي بثنائية مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وعقب اللقاء، أوضح بونو أن نقطة ضعف الأهلي التي استغلها الهلال للتفوق هي الجوانب البدنية، التي منحت الزعيم الأفضلية في النصف ساعة الأخيرة من الكلاسيكو.

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وقال الحارس المغربي في تصريحاته لقناة "SSC": "أظهرنا قوتنا مرة أخرى، أمامنا نقطة واحدة على التتويج باللقب، لكننا نلعب كافة المباريات بجدية واحترافية، نريد الفوز في كافة المباريات".

وأضاف: "الأهلي فريق كبير وكانت له محاولات كثيرة، لكن الهلال بدنيًا قوي وتفوقنا بعد الدقيقة 60 بدنيًا حتى سيطرنا أكثر، لم نتخوف إطلاقًا مع تقدم الخصم في الشوط الأول، فلا بد أن نمر بمباريات صعبة، لكن قوتنا تجعلنا نمر من اللحظات الصعبة".

وبالانتقال لمالكوم صاحب هدف الفوز في الدقيقة 89، فقد أشار إلى أن سرعته هي كلمة السر في هدفه المارادوني..

"مباراة صعبة ومعقدة، لكننا عرفنا كيف نمر منها، كانت لدينا روح الفوز، ونشكر دعم مشجعينا، لقد قدموا لنا الإلهام لتحقيق الفوز، لم يبق إلا القليل لتحقيق هدفنا".

وعن الهدف أوضح: "رأيت أن الفرصة كانت أمامي للتقدم بالكرة، الطريق كان مفتوحًا فاستغليت سرعتي، وسعدت كثيرًا بمساعدة فريقي، نحن دائمًا نبدأ جيدًا، عانينا بالفعل من تقدم الأهلي أولًا، لكن الوقت كان كافيًا لنعود، كنا هادئين وعرفنا كيف نهز شباك الخصم".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 86 في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 55 نقطة في المركز الثالث، مع بقاء أربع جولات على نهاية الموسم.

SHAHID