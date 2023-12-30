"نقطة تحول في مستقبله".. الكشف عن بند مفاجئ في عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد

كارلو محصن داخل قلعة الميرنجي

كشفت تقارير صحفية، عن تحول كبير في موقف ريال مدريد تجاه المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي، بعد 24 ساعة فقط من إعلان تجديد عقده مع النادي الملكي لموسمين إضافيين.

ووقع أنشيلوتي عقدًا جديدًا مع ريال مدريد، يبقيه في سانتياجو برنابيو حتى صيف عام 2026، لكن صحيفة "أثليتيك" ذكرت أن العقد يتضمن إمكانية انتقاله إلى دور آخر في النادي بدلاً من البقاء كمدرب رئيسي.

ويرى رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، أن المدرب الإيطالي يمثل جزءًا كبيرًا من تاريخ النادي، بعد أن قادهم إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية ولقب الدوري الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم الإخفاق الذي عانى منه ريال مدريد خلال الموسم الماضي، يُنظر إلى أنشيلوتي على أنه مفتاح المستقبل للعملاق الإسباني، بغض النظر عن الدور الذي يشغله.

ولن يكون غريبًا على ريال مدريد، الاعتماد على أنشيلوتي في منصب بعيد عن دكة البدلاء، إذ أنها ليست المرة الأولى، حيث تمت ترقية سانتياجو سولاري من فريق كاستيا إلى الفريق الأول كبديل لجولين لوبيتيجي في عام 2018، ولكن تمت إقالته من المنصب في مارس من العام التالي، فقط لكي يطلب منه النادي البقاء في منصب مختلف.

