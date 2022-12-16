"نقاش لن ينتهي" .. نجم الأرجنتين يكشف خلافه مع والده بسبب ميسي ومارادونا

أليكسيس ماك أليستر يكشف خلافه الكبير مع والده بسبب ميسي ومارادونا.

كشف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر عن دخوله في نقاشات جدلية طويلة مع والده بسبب ليونيل ميسي ودييجو مارادونا، وأيهما اللاعب الأفضل في التاريخ.

ماك أليستر يستعد لخوض نهائي كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين يوم الأحد المقبل في مواجهة نارية أمام منتخب فرنسا، حامل لقب المونديال.

كارلوس، والد ماك أليستر، كان لاعبًا سابقًا، وسبق له اللعب رفقة مارادونا في صفوف نادي بوكا جونيورز، ويرى أن "فتى الذهب" هو أفضل لاعب في التاريخ.

إلا أن أليكسيس يختلف مع والده، حيث قال في تصريح نقله موقع "sportbible" الإنجليزي: "بالنسبة لي، فإن ميسي هو الأفضل، لكن لا أظن أن هذا النقاش سوف ينتهي".

وأضاف: "أنا أول من يلعب في كأس العالم من العائلة، أبي موجود دائمًا، ولديه دائمًا شيء لينتقده أو يقوله، لكن رابطتنا قوية".

واختتم: "إنه شعور رائع، العائلة كانت دائمًا موجودة من أجلي، لذلك فإنهم يستحقون الاستمتاع بما يحدث الآن".