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معتز الجمال

بعد نقاش بين الفريقين.. لاعب أياكس يستكمل المباراة رغم حصوله على بطاقة حمراء!

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أمام شتوتجارت..

سُمح للاعب أياكس دافي كلاسن بمواصلة اللعب، رغم تلقيه بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه الودية ضد شتوتجارت أمس الأحد، في أولى مبارياته عام 2025.

رغم الطبيعة غير التنافسية للمباراة، طُرد كلاسن بعد 11 دقيقة فقط من نزوله كبديل بين الشوطين، بسبب مخالفة تستوجب البطاقة الحمراء، لكنه "سُمح له بمواصلة اللعب في قرار غريب".

وقال حساب أياكس الرسمي على منصة إكس: "تلقى دافي كلاسن بطاقة حمراء، لكنه سُمح له بمواصلة اللعب بعد مناقشات بين الفريقين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب شبكة "talksport"، فإنه "بعد نقاش بين الفريقين، تم السماح للاعب بالبقاء ومواصلة اللعب، في واقعة غريبة وغير معتادة في عالم كرة القدم".

المباريات التالية

ونجح أياكس بتشكيلته المكونة من 11 لاعبًا في العودة بالشوط الثاني، بعد التأخر 2-0 بالشوط الأول، ليتعادل 2-2 بفضل هدف متأخر من المهاجم السابق لآرسنال تشوبا أكبوم.

ويستعد أياكس لمواجهة آر كي سي فالفيك يوم السبت المقبل في الدوري الهولندي الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بعد 17 مباراة، بفارق 6 نقاط خلف المتصدر بي إس في آيندهوفن.

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