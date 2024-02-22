بعد نفي تأجيله .. مفاجأة منتظرة للهلال والنصر والاتحاد في "موعد ومكان" كأس السوبر

مفاجأة جديدة بشأن بطولة كأس السوبر السعودي..

يجهز الاتحاد السعودي لكرة القدم، "مفاجأة جديدة" للأندية التي ستشارك في النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر المحلي؛ بعد نفي تأجيله للموسم القادم.

اتحاد الكرة نفى في وقتٍ سابق من اليوم الخميس، الأنباء التي ترددت بشأن تأجيل كأس السوبر إلى الموسم الرياضي القادم، وإقامة المسابقة "مرتين" في 2024-2025.

وبعد هذا النفي.. كشف الإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان، عن الموعد والمكان المقترحين، للنسخة الحالية من بطولة كأس السوبر السعودي.

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الحنيان أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، دراسة اتحاد الكرة، مقترحًا لإقامة المسابقة، في الدوحة القطرية أو العاصمة الإماراتية "أبوظبي".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الموعد المقترح لكأس السوبر السعودي 2023-2024؛ ما بين نهاية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، على أن يتم حسم الأمر بشكل رسمي، خلال الأيام القادمة.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد حامل لقب دوري روشن 2022-2023 وصاحب المركز الثاني النصر، بالإضافة إلى بطل كأس الملك الهلال ووصيفه الوحدة، سيشاركون في النسخة الحالية من مسابقة كأس السوبر السعودي.