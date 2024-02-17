"نفكر في نابولي".. تشافي يكشف حقيقة إصابة أراوخو!

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، حقيقة إصابة لاعب الفريق رونالد أراوخو اليوم السبت، خلال مواجهة سيلتا فيجو، ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وقرر تشافي استبدال أراوخو بين شوطي مواجهة سيلتا فيجو، والدفع بإينجيو مارتينيز بدلًا منه، ما فتح الباب أمام احتمالية تعرض المدافع الأوروجوياني للإصابة.

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا خارج الديار، علمًا بأنه اللقب الوحيد الذي ينافس عليه البارسا هذا الموسم (عمليًا)، بعدما تعقدت حسابات الفريق في الليجا، حيث يبتعد بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد (الذي خاض مباراة أقل).

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وقال تشافي في مؤتمر صحفي عقب الفوز على سيلتا فيجو (2-1): "لا توجد إصابة (لأراوخو)، الآن دعونا نتعافى جيدًا ونُفكر في نابولي".

وعانى أراوخو من آلام في الركبة خلال الفترة الماضية، كما ظل على مقاعد البدلاء أمام غرناطة في الجولة الماضية بالليجا.