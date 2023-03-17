"نفس الحكم لم يحتسبها لنا!".. تيبو كورتوا يستهجن ركلة جزاء السيتي أمام لايبزيج

البلجيكي يفتح النار

أثار البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الجدل بتصريحات أدلى بها عقب قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كورتوا قال إنه "كان يريد مواجهة خصوم آخرين" مؤكدًا أن ريال مدريد "واجه السيتي وتشيلسي من قبل، سنرى ما إذا كانت الأمور ستتغير".

وتناول كورتوا الحكم الإسباني هيرنانديز هيرنانديز الذي احتسب ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي في مباراة لايبزيج من مقعده في تقنية الفيديو، ويرى أنها شبيهة للغاية بكرة فيليبي في ديربي مدريد التي لم يحتسبها الحكم ذاته.

وقال كورتوا: "لقد كانت لمسة اليد أكثر وضوحًا في حالة فيليبي، أريد أن أسأله فقط لماذا احتسب تلك ولم يحتسب الأخرى".

وتناول أزمة نيجريرا ومدفوعات برشلونة له قائلًا: "لا نتحدث في غرفة الملابس حول هذا الأمر، ولكننا نتمنى أن يكون حكم المباراة أمينًا، من الممكن أن يخطئ ولكن ما يهمنا أن يكون أمينًا".