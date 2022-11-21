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إنجلترا vs إيران

نفذ وعده لطفل إنجليزي.. احتفال مميز من جريليش

مازن زكي
مازن زكي
5:36 م غرينتش+2 21‏/11‏/2022
Jack Grealish World Cup 2022
احتفال مميز لجريليش

سجل نجم فريق مانشستر سيتي، جاك جريليش، هدف المنتخب الإنجليزي السادس في فوز فريق الأسود الثلاثة بنتيجة 6-2 على إيران بأول مواجهة في المجموعة الثانية بكأس العالم قطر 2022.

واحتفل لاعب الفريق السماوي بطريقة مميزة، تعود قصتها إلى حوار كان قد دار بين أحد مشجعي سيتي الذي طلب من جاك الاحتفال بهذه الطريقة إذا سجل في المونديال.

واحتفظ جريليش بوعده لمشجع مانشستر سيتي صاحب الـ 11 عامًا، وبالفعل بعد تسجيله الهدف السادس في شباك إيران، احتفل جاك بنفس الطريقة.

وساهم جريليش في مساعدة المنتخب الإنجليزي في تصدر ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز بسداسية، حيث دخل في الدقيقة 71 بدلًا من رحيم ستيرلينج.

ويتطلع للمشاركة أساسيًا في مباراة الولايات المتحدة الأمريكية القادمة التي سوف تقام يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم.

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