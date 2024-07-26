نفت مواعدته ثم غازلته.. صديقة رئيس الأرجنتين تعترف بـ"حب" ليونيل سكالوني!

الشائعات ضريبة النجومية

تعتبر فاطمة فلوريس من أشهر الشخصيات في الأرجنتين، كيف لا وهي صديقة رئيس البلاد المنصب في 2023، خافيير ميلي؟!.

لكن الشائعات تنتشر كالنار في الهشيم داخل الأرجنتين حول أنها تواعد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، الفائز بأربع بطولات مع التانجو إلى الآن.

خرجت فلوريس لتنفي الأمر في فيديو طريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر صوتًا يسألها عن علاقتها بسكالوني.

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أجابت فلوريس قائلة: "لا، من فضلك لا تتحدث عن أي شخص، أنا أحب سكالوني، إنه لطيف، لكنه متزوج، لذا لا من فضلك!".

وأضافت بنبرة ساخرة: "في هذه الأثناء، سأتناول هذه الحلوة الصغيرة، إنها لذيذة ورائعة.. مثل سكالوني!".