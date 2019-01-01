نفاد تذاكر لقاء الهلال والاتحاد بدوري أبطال آسيا

جماهير الاتحاد قامت بشراء كافة التذاكر المخصصة لها

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

نفدت تذاكر مباراة الهلال والاتحاد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، قبل المباراة بحوالي 48 ساعة.

الهلال سيستضيف الاتحاد مساء يوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب جامعة الملك سعود، بالعاصمة السعودية الرياض.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن تذاكر فريق الاتحاد نفدت بالكامل، بعدما نفدت تذاكر الهلال، ليصبح الملعب جاهزًا لاستضافة الجماهير الثلاثاء.

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ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، المعروف باسم "محيط الرعب"، يستقبل 25 ألف مشجع، الملعب الأساسي للهلال.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليسعى كلاهما لتحقيق الفوز، من أجل التأهل إلى دور النصف نهائي.