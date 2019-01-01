نعيم السليتي يدعم قائمة الاتفاق أمام الفيحاء

استعاد الاتفاق مهاجمه التونسي نعيم السليتي وسيكون جاهزًا لمواجهة الفيحاء غدًا في مباراة الجولة التاسعة من الدوري السعودي

اطمأن خالد العطوي المدير الفني للاتفاق على حالة نعيم السليتي مهاجم الفريق الصحية وقدرته اللعب ضد الفيحاء في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

وكان المهاجم التونسي قد تعرض لإصابة خلال مواجهة العدالة في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت لصالح الاتفاق بهدف دون رد.

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وخضع السليتي لفحوصات طبية مساء اليوم الثلاثاء أكدت صحته وجاهزيته للعب، وقد شارك في جزء من تدريب الفريق وسيكون جزءً من خيارات المدرب لمواجهة الفيجاء مساء الخميس في المجمعة ضمن الجولة التاسعة للدوري السعودي.

من جانب آخر، أجرى الاتفاق بقيادة العطوي تدريبه اليوم على ملعب عبد الله الدبل وقد ركز خلاله على الجانب التكتيكي وأجرى مناورة فنية بين اللاعبين على كامل الملعب طبق به أفكاره الهجومية، فيما خضع عدد من اللاعبين لتدريب خاص على الكرات الثابتة.

وقد قرر النادي المغادرة ظهر غدٍ الأربعاء إلى المجمعة وسيُجري تدريبًا نهائيًا على ملعب المباراة مساء غدٍ الأربعاء.