الاتفاق يلجأ للإمارات لعلاج نعيم السليتي

المهاجم غاب عن مباراة الأهلي الأخيرة

قررت إدارة نادي الاتفاق السعودي سفر مهاجم الفريق نعيم السليتي إلى الإمارات بهدف إيجاد العلاج المناسب لإصابته التي أبعدته عن مباراتي الوحدة والأهلي الأخيرة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

المهاجم التونسي كان قد تعرض لإصابة خلال التدريبات لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي، وفيما كان متوقعًا حضوره خلال مباراة الأهلي إلا أنه غاب عنها، وقد خسرها الاتفاق بنتيجة 3-2 بعدما كان متقدمًا بهدفين دون رد.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن السليتي غادر بالفعل إلى الإمارات مع طبيب النادي يوم أمس، وسيتم عرض إصابته في أحد المراكز الطبية المتقدمة هناك، لمعرفة التشخيص الحقيقي لها وتحديد مدة العلاج والتأهيل قبل العودة من جديد للتدريبات الجماعية ومن ثم للمباريات.

وأضافت أن هذا القرار اتخذ لعدم تجاوب اللاعب مع العلاج الذي خضع له خلال الفترة الماضية، وأن غيابه عن اللعب قد يستمر لأسبوعين تقريبًا.