كوكوريلا يؤكد لمس الكرة بيده ضد ألمانيا

اعترف مارك كوكوريلا الظهير الأيسر للمنتخب الإسباني، بأن الكرة اصطدمت بيده داخل منطقة الجزاء في مباراة ربع النهائي في بطولة يورو 2024.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز على نظيره ألمانيا بهدفين مقابل هدف، في مباراة ربع النهائي، التي شهدت جدلًا تحكيميًا، بعدم احتساب ركلة جزاء للمانشافت.

وقال كوكوريلا خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة فرنسا: "نعم الكرة اصطدمت بيدي، ولكن الحكم قال فورًا لا لا لا، وهذا الأمر جعلني أشعر بالتحسن".

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الظهير الأيسر لإسبانيا واصل: "إذا قال خبراء التحكيم إنها ليست لمسة يد، فهي ليست لمسة يد".

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره الفرنسي مساء الثلاثاء المقبل، في مباراة نصف نهائي يورو 2024، من أجل تحديد المتأهل بينهما للنهائي.